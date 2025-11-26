Ρομπέρτο Κάρλος στο SDNA: «Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό – Αξέχαστο το πρώτο Champions League με τη Ρεάλ» (vid)

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομπέρτο Κάρλος, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη «Βασίλισσα» μίλησε στο SDNA για τον ρόλο του στην ισπανική ομάδα, τους «ερυθρόλευκους», ενώ θυμήθηκε το γκολ που είχε πετύχει πριν από 28 χρόνια.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, που διήρκεσε από το 1996 έως το 2007, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.



Με την εκρηκτική ταχύτητα, τις «βολίδες» και την αστείρευτη ενέργεια, καθιερώθηκε ως μπροστάρης των “Galácticos” και συνέβαλε καθοριστικά σε τίτλους και επιτυχίες.



Κατέκτησε τρία Champions League (1998, 2000, 2002), τέσσερα πρωταθλήματα Ισπανίας κι έγραψε το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.



Σήμερα, ως επίτιμος πρεσβευτής της Ρεάλ, συνεχίζει να εκπροσωπεί την «Βασίλισσα» με τον ίδιο ενθουσιασμό που τον χαρακτήριζε και ως ποδοσφαιριστή.





«Η Ρεάλ με έχει κάνει να μεγαλώσω ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας, και είμαι πολύ ευγνώμων για όλα. Το να δουλεύεις σε αυτόν τον σύλλογο είναι το καλύτερο πράγμα, τόσο όταν αγωνιζόμουν όσο και τώρα ως πρεσβευτής», τόνισε η μεγάλη δόξα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου στο SDNA, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε με σεβασμό στον Ολυμπιακό.



«Ο Ολυμπιακός είναι μια σπουδαία ομάδα, την οποία σεβόμαστε όπως κάθε αντίπαλο και περιμένω ένα ωραίο παιχνίδι».



Αξίζει να σημειωθεί πως στη φάση των ομίλων στη σεζόν 1997/98, ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε σκοράρει το πέμπτο γκολ στην επικράτηση των «Μερένγκες» στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με 5-1 επί του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια η Ρεάλ έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης όπου κατέκτησε ο παλαίμαχος αριστερός μπακ και το πρώτο του Champions League.

«Ασφαλώς και θυμάμαι το γκολ που είχα πετύχει κόντρα στον Ολυμπιακό. Ήταν στη σεζόν που κατέκτησα το πρώτο μου Champions League με τη Ρεάλ, το οποίο ήταν πραγματικά αξέχαστο».



Δείτε το γκολ του Ρομπέρτο Κάρλος κόντρα στον Ολυμπιακό (6' 30'').