Συνάντηση Πελίστρι – Βαλβέρδε στο ξενοδοχείο της Ρεάλ

Το πρωί της Τετάρτης (26/11), ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού επισκέφθηκε το ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του αποψινού αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Σκοπός της επίσκεψής του ήταν να συναντήσει τον καλό του φίλο και συμπατριώτη, Φεντερίκο Βαλβέρδε, με τον οποίο τους ενώνουν χρόνια κοινών εμπειριών και δεσμών μέσα από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.



Οι δύο παίκτες γνωρίζονται από νεαρή ηλικία, έχοντας φορέσει μαζί τη φανέλα της «Σελέστε», ενώ και οι δύο έκαναν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα στην Πενιαρόλ, τον σύλλογο που τους διαμόρφωσε ποδοσφαιρικά. Η φιλία τους παραμένει δυνατή, παρά το γεγονός ότι αγωνίζονται σε διαφορετικές χώρες και πρωταθλήματα.

Για να αποφύγει τυχόν δημοσιότητα και να μη γίνει αντιληπτός, ο Πελίστρι ανέβηκε στον ημιώροφο του ξενοδοχείου, όπου βρίσκονταν οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ. Εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Βαλβέρδε και συνομιλήσει για αρκετή ώρα μαζί του.