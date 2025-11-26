Βανόλι: «Μου αρέσει η ΑΕΚ, είναι μια ομάδα ικανή και επιθετική» (vid)

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την ΑΕΚ ο προπονητής της Φιορεντίνα Πάολο Βανόλι, ο οποίος χαρακτήρισε την Ένωση μια ομάδα δυναμική και ικανή στην αντεπίθεση.

Μάλιστα, ο τεχνικός των Βιόλα, στάθηκε και στον Μάρκο Νίκολιτς τον οποίο χαρακτήρισε έναν προνοητικό προπονητή, ενώ σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως Νταβίντ Ντε Χέα και Έντιν Τζέκο θα πάρουν φανέλα βασικού.

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, που μου άρεσε πολύ όταν την παρακολούθησα στα βίντεο. Ο προπονητής τους, είναι πολύ προνοητικός. Είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, ικανή να βγει στην αντεπίθεση γιατί έχει παίκτες με ταχύτητα. Στο πρωτάθλημα, απέχουν τρεις βαθμούς από την πρώτη θέση και γνωρίζω την πείνα και την αποφασιστικότητά τους όταν παίζουν σε διεθνές επίπεδο. Είχα την τύχη να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω τις ομάδες αυτές.

Πρέπει να ξέρουμε να ερμηνεύουμε σωστά τη διαφορά ανάμεσα στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Πολλοί παίκτες της ΑΕΚ, έχουν περάσει από το πρωτάθλημά μας…

Εκτός από το ότι είναι μια δημιουργική ομάδα η ΑΕΚ, γνωρίζουν καλά το περιβάλλον όπου θα βρεθούν αύριο. Το ξέρουμε κι εμείς, και αυτό έχει σημασία. Πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη μικρό βήμα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα είναι σημαντικά. Πρέπει να δώσουμε το μέγιστο, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας όχι μόνο καρδιά και θυσία, αλλά και κάτι παραπάνω στο κομμάτι της ποιότητας και της τακτικής. Ο αγώνας με την ΑΕΚ θα μας επιτρέψει να δούμε τη βελτίωση μας. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι παιχνίδι. Τώρα επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη διοργάνωση, που έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Αν θέλουμε να αναπτυχθούμε, πρέπει να σκεφτούμε πόσο υπέροχο είναι να παίζουμε κάθε τρεις μέρες», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βανόλι και επισήμανε σε άλλο σημείο πως Νταβίντ Ντε Χέα και Έντιν Τζέκο θα πάρουν φανέλα βασικού.

Τους ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Χανς Νικολούσι Καβίλια, ο οποίος επισήμανε: «Δουλεύουμε σκληρά. Νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε και να βελτιωθούμε. Ο Βανόλι μας δίνει νέες ιδέες. Κάθε προπόνηση είναι πολύτιμη γιατί εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά που μας λέει. Πέρα από αυτό, προσπαθούμε να βασιστούμε στην έννοια της συμπαγούς σύνθεσης. Επικεντρωνόμαστε στον αγώνα, οι ελληνικές ομάδες είναι σκληρές ομάδες που παίζουν καλά».

*Δείτε πιο κάτω πλάνα από την προπόνηση της Φιορεντίνα.