Οι σκέψεις της Μπραν ενόψει ΠΑΟΚ - «Ερωτηματικά» στην άμυνα

Η Μπραν σχεδιάζει το πλάνο της ενόψει ΠΑΟΚ (27/11 19:45), με τα ερωτηματικά να «στρέφονται» κυρίως στην αμυντική γραμμή.

Οι Νορβηγοί βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ενόψει του αγώνα της 5ης αγωνιστικής κόντρα στον Δικέφαλο στο γήπεδο της Τούμπας (27/11 19:45), ταξιδεύοντας με μοναδική σημαντική απουσία τον Φέλιξ Μίρε, ο οποίος δεν βρίσκεται στο 100% μετά τον τραυματισμό του.

Έτσι, ο τεχνικός της ομάδας, Φρέιρ Αλεξάντερσον συνεχίζει να σχεδιάζει το πλάνο του, χωρίς προβλήματα, με τους περισσότερους της ενδεκάδας να είναι εν πολλοίς γνωστοί.

Ο τερματοφύλακας Ντίνγκελαντ, εκ των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντε Ρέβε και Ντράγκσνες να αναλαμβάνουν τη δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα.

Ο Κνούτσεν δεν βρίσκεται στο 100%, καθώς δεν αγωνίστηκε στα τέσσερα τελευταία, με τους Λάρσεν και Χέλαντ να φαντάζουν αυτή τη στιγμή οι επικρατέστεροι για το δίδυμο των στόπερ.

Μία άμυνα που «ταλανίζεται» τα τελευταία παιχνίδια και αποτελεί την... αχίλλειο πτέρνα των Νορβηγών, έχοντας δεχθεί έντεκα γκολ στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Η μεγάλη απουσία «ακούει» στο όνομα Φέλιξ Μίρε, με τον 24χρονο Νορβηγό μέσο να παραμένει στο Μπέργκεν, όντας ο τρίτος σκόρερ της ομάδας και ο τρίτος με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής.

Ο Κόρνβιγκ μαζί με τον Σόρενσεν, εν τη απουσία του Μίρε, θα συνθέσουν το δίδυμο στα χαφ με τον Ισλανδό Γκούντμουνσον να βρίσκεται λίγο πιο μπροστά τους στο «δέκα».

Ο Φίνε αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση στην επίθεση με έντεκα γκολ -πρώτος σκόρερ της ομάδας- και θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, με τους Κάστρο και Μάτισεν να αναλαμβάνουν τα «φτερά».