Ο Κώστας Βασιλόπουλος επικεφαλής της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων

Ο Κώστας Βασιλόπουλος αναλαμβάνει επικεφαλής της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκινάει την ενεργό φάση προετοιμασίας για τον εορτασμό των 100 χρόνων και ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Βασιλόπουλο, ο οποίος από σήμερα τίθεται επικεφαλής της ειδικής επιτροπής που θα συσταθεί για να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει το τελικό σχέδιο εκδηλώσεων και εκστρατειών για την οργάνωση τoυ εορτασμού για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ.

Ο Κώστας Βασιλόπουλος διαθέτει εμπειρία 37 ετών στο χώρο της δημοσιογραφίας έχοντας εργαστεί σε κορυφαία μέσα μαζικής ενημέρωσης σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ είναι Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει…».