Το ταξίδι, η άφιξη της ΑΕΚ στην Ιταλία και το σημερινό πρόγραμμα (pics-vid)

Στην Ιταλία βρίσκεται η ΑΕΚ η οποία την Πέμπτη (27/11) θα αντιμετωπίσει στο Αρτέμιο Φράνκι την Φιορεντίνα (22:00) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Η Ένωση, έφτασε στη Φλωρεντία νωρίς το μεσημέρι χωρίς προβλήματα με το κλίμα να είναι ευδιάθετο όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες των παικτών μέσα από το αεροπλάνο και πλέον μπαίνει σε... mood αγώνα.

Θυμίζουμε, πως στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή, ενώ μια ώρα αργότερα η ομάδα θα προπονηθεί στο Αρτέμιο Φράνκι και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της εν όψει της μάχης της Πέμπτης.

Θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό, αλλά και στους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη που είναι εκτός Ευρωπαϊκής λίστας. Το ερώτημα που προκύπτει πλέον, με βάση και τις παραπάνω απουσίες - και με δεδομένο πως οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές πρακτικά που μπορούν να παίξουν ως ακραίοι ειναι μονον οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς - είναι αν θα πάμε σε αλλαγή σχήματος και θα δουμε ξανά τον ρόμβο. Περισσότερα θα μπορούμε να πούμε όμως μετά το πέρας της αποψινής προπόνησης στο Αρτέμιο Φράνκι για τα πλάνα του Σέρβου τεχνικού.