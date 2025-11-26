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Οι αστέρες του ποδοσφαίρου που συνδέουν Ολυμπιακό και Ρεάλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Καρεμπέ, Μαρσέλο, Χάμες, Σαβιόλα και άλλοι σπουδαίοι παίκτες έχουν φορέσει τις φανέλες τόσο της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και του Ολυμπιακού.

 

Οι αστέρες του ποδοσφαίρου που συνδέουν Ολυμπιακό και Ρεάλ (vid)