ΑΕΚ: Πρόστιμο 32.000 ευρώ από την UEFA για τα ματς με Αμπερντίν, Σάμροκ Ρόβερς

Τσουχτερά πρόστιμα για τη χρήση συσκευών λέιζερ στα ευρωπαϊκά ματς πληρώνει η ΑΕΚ.

Νέα πρόστιμα επέβαλε το πειθαρχικό όργανο της UEFA στην ΑΕΚ, για τα εντός έδρας παιχνίδια της 2ης και 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς αντίστοιχα.

Η Ένωση καλείται να πληρώσει συνολικά 32.000 ευρώ, κυρίως για τις συσκευές λέιζερ, με τις οποίες σημαδεύουν οι οπαδοί τους αντίπαλους παίκτες.

Συγκεκριμένα, γι’ αυτόν τον λόγο επιβλήθηκε πρόστιμο 16.000 ευρώ στο παιχνίδι με την Αμπερντίν και 18.000 ευρώ στο παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς, ενώ στο ματς με τους Ιρλανδούς μπήκε πρόστιμο 8.000 ευρώ για μπλοκαρισμένες εξόδους.