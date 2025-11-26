Παναθηναϊκός: Πρόστιμα από την UEFA για Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ

Το ποσό των 23.500 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει η "πράσινη" ΠΑΕ.

Στις συνεδριάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής (UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body) που έγιναν στις 3, 13, 14, 18 και 19 Νοεμβρίου με βάσει τις εκθέσεις των παρατηρητών, μπήκαν στο «μικροσκόπιο» και οι τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (2/10) και τη Φέγενορντ (23/10) για τη 2η και 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «πράσινους» να τιμωρούνται με δύο -μικρά- πρόστιμα.

Το συνολικό ποσό που θα παρακρατηθεί απ’ τα έσοδα που θα έχει φέτος το «τριφύλλι» απ’ την UEFA, θα φτάσει τις 23.500 ευρώ. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για τα εξής:

Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2 - 2 Οκτωβρίου 2025

Παραβάσεις και ποινή:

-Άναμμα πυροτεχνημάτων, Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού

Πρόστιμο: 4.500 €

-Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων, Άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA

Πρόστιμο: 13.000 €

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1, 23 Οκτωβρίου 2025

Παράβαση και ποινή:

-Ανάρμοστη συμπεριφορά της ομάδας, Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού (5 κίτρινες κάρτες και άνω)

Πρόστιμο: 6.000 €

Συνυπολογίζοντας τις 117.125 ευρώ που επιβλήθηκαν στους «πράσινους» σε 4 παιχνίδια των προκριματικών σε Champions League και Europa League, το συνολικό ποσό μέχρι στιγμής που έχουν «πληρώσει» σε πρόστιμα έχει φτάσει τις 140.625 ευρώ.