Αστέρας Aktor: Με τον κόσμο του στο Περιστέρι - Τα εισιτήρια για Ατρόμητο

Ο Αστέρας Aktor θα έχει την υποστήριξη των φίλων του στο ματς με τον Ατρόμητο και εξέδωσε ανακοίνωση για το πώς θα γίνει η διάθεση των εισιτηρίων του κυριακάτικου αγώνα στο Περιστέρι.

Αναλυτικά:

Ο ASTERAS AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 17:00 θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://tickets.atromitosfc.gr/?ref_code=8234

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20€ και τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR θα φιλοξενήσει η Θύρα 1 του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου.