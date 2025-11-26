Με μία απουσία αναχώρησε η Μπραν για τη Θεσσαλονίκη - Οι επιλογές των Νορβηγών

Χωρίς τον Φέλιξ Μίρε, ο οποίος δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του ταξιδεύει η Μπραν για τη Θεσσαλονίκη - Η αποστολή των Νορβηγών

Η ομάδα του Μπέργκεν αναχώρησε σήμερα με πτήση τσάρτερ(26/11) με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα αφιχθεί νωρίς το απόγευμα.

Χωρίς τον χαφ Φέλιξ Μίρε η αποστολή, με τον 24χρονο Νορβηγό να μην βρίσκεται στο 100% μετά τον τραυματισμό του και να παραμένει στα «πιτς».

Η συνέντευξη Τύπου της Μπραν θα πραγματοποιηθεί στις 18:15, ενώ στις 19:00 οι Νορβηγοί θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπραν:

Τερματοφύλακες: Ντίνγκελαντ, Κλάουσεν

Αμυντικοί: Κνούντσεν, Μποάκι, Λάρσεν, Ντε Ρόεβε, Ντράγκσνες, Πέντερσεν, Χέλλαντ, Σόλτβελτ

Μέσοι: Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ρέμεμ, Σάντε

Επιθετικοί: Χάνσεν, Κάστρο, Φίννε, Χάαλαντ, Μάτισεν, Χόλμ