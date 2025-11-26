Με μία απουσία αναχώρησε η Μπραν για τη Θεσσαλονίκη - Οι επιλογές των Νορβηγών

Η ομάδα του Μπέργκεν αναχώρησε σήμερα με πτήση τσάρτερ(26/11) με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα αφιχθεί νωρίς το απόγευμα.
Χωρίς τον χαφ Φέλιξ Μίρε η αποστολή, με τον 24χρονο Νορβηγό να μην βρίσκεται στο 100% μετά τον τραυματισμό του και να παραμένει στα «πιτς».
Η συνέντευξη Τύπου της Μπραν θα πραγματοποιηθεί στις 18:15, ενώ στις 19:00 οι Νορβηγοί θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας.
Αναλυτικά η αποστολή της Μπραν:
Τερματοφύλακες: Ντίνγκελαντ, Κλάουσεν
Αμυντικοί: Κνούντσεν, Μποάκι, Λάρσεν, Ντε Ρόεβε, Ντράγκσνες, Πέντερσεν, Χέλλαντ, Σόλτβελτ
Μέσοι: Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ρέμεμ, Σάντε
Επιθετικοί: Χάνσεν, Κάστρο, Φίννε, Χάαλαντ, Μάτισεν, Χόλμ