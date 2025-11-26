Ομάδες τιμωρούνται για στημένα και μένει... κρυφό - Πότε θα τελειώσει το αστείο της Επιτροπής Δεοντολογίας;

Το ξέρατε ότι δύο ομάδες που αγωνίζονται στις επαγγελματικές κατηγορίες τιμωρήθηκαν πρόσφατα για στημένο μεταξύ τους αγώνα; Φυσικά και όχι…

Την ώρα που στην Τουρκία μέσα σε ένα βράδυ τιμωρούνται σχεδόν 300 ποδοσφαιριστές και περισσότεροι από 150 διαιτητές πηγαίνουν σπίτια τους, εμπλεκόμενοι στο μεγάλο στοιχηματικό σκάνδαλο που ταράζει τη χώρα, στην Ελλάδα κρατάμε... κρυφή την τιμωρία δύο -συγκεκριμένων- επαγγελματικών ομάδων -από τις 34 που συνολικά διαθέτουμε στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες- για στημένο αγώνα!

O tempora o mores (ω καιροί, ω ήθη), θα έλεγε κανείς...

Το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται διαφάνεια κι όχι... κρυφτούλι, από μία επιτροπή, την περίφημη Επιτροπή Δεοντολογίας, που έχει ένα μοναδικό προνόμιο στα δικαστικά χρονικά της χώρας: να μην ανακοινώνεται ποτέ καμία δράση της, αλλά πολύ περισσότερο οι αποφάσεις της.

Ουδείς γνωρίζει πότε συνεδριάζει, ποιες υποθέσεις χειρίζεται, ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνει. Σας μοιάζει απίστευτο; Κι όμως είναι η πραγματικότητα της συγκεκριμένης επιτροπής, με αποτέλεσμα να μένουν στο σκοτάδι σοβαρότατες υποθέσεις για τις οποίες θα έπρεπε να ενημερώνεται ο κόσμος, φίλαθλος και μη.

Τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, υπήρξε ποινή σε δύο ομάδες που κρίθηκε από την εν λόγω επιτροπή ότι έστησαν μεταξύ τους αγώνα, της περσινής περιόδου. Όσο για την ποινή; Μη φανταστείτε, ενα... πρόστιμο, όχι χαμηλό, αλλά ουδεμία σημασία έχει (το ύψος). Το θέμα εν προκειμένω είναι ότι το επιτρέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Αν κριθείς ένοχος για "στημένο" στη Σούπερ Λιγκ υπάρχει η δυνατότητα να τη... βγάλεις με ένα πρόστιμο της τάξης των 100.000 ευρώ και για τη Superleague 2 με 50.000 ευρώ. Για πιο σοβαρές περιπτώσεις, προβλέπεται και αφαίρεση βαθμών, ακόμα και υποβιβασμός, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι βαρύτερο δηλαδή να κάνεις στον αθλητισμό από το να στήσεις αγώνα, δεν βρίσκεται κάποιος για να το απαντήσει.

Οι εν λόγω ομάδες λοιπόν, οι οποίες δεν αναφέρονται για νομικούς λόγους, αφού η απόφαση της τιμωρίας τους δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά, κατέθεσαν έφεση, ως είχαν δικαίωμα, και μένει να εκδικαστεί η υπόθεσή τους για το... πρόστιμο που τους επιβλήθηκε. Κι εδώ ακριβώς έρχεται ένα άλλο τρομερό οξύμωρο:

Η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας μένει μεν κρυφή, αλλά άπαντες θα τη μάθουν όταν εκδικαστεί από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, που και τις υποθέσεις που εξετάζει ανακοινώνει, και ανοικτές είναι οι εκδικάσεις της για τους δημοσιογράφους, αλλά και γνωστοποιούνται επισήμως οι αποφάσεις της.

Σας μοιάζουν κάπως απίθανα όλα αυτά; Καλά κάνουν, γιατί είναι. Όπως όμως είναι και μία θλιβερή πραγματικότητα...