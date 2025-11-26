Ανακαίνιση στο Δημοτικό Στάδιο Πολυγύρου με δωρεά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός (pics)

Το Δημοτικό Στάδιο Πολυγύρου στη Χαλκιδική, έδρα της Νίκης, ανακαινίστηκε πλήρως, χάρη στη δωρεά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, της ΒΙΑΝΕΞ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά:

Μετά τις ενέργειες ανθρώπων του Συλλόγου, τη φιλική επικοινωνία και την τεράστια ευγενική δωρεά του κ.Δημήτρη Γιαννακόπουλου, της ΒΙΑΝΕΞ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αλλά και την αμέριστη βοήθεια του Δήμου Πολυγύρου, που ταυτίστηκε με το όραμα και το διαχρονικό αίτημα για τη συντήρηση των κερκίδων της πρωτεύουσας, φτάσαμε σε ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα!

Νέα καθίσματα σε όλο το κεντρικό τμήμα και συντήρηση των κατεστραμμένων και επικίνδυνων κερκίδων!

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Πλέον ένα κόσμημα για τον αθλητισμό στην πόλη μας!

Σύσσωμη η οικογένεια της Πρωταθλήτριας εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στον Δήμο Πολυγύρου, στον Δήμαρχο κ.Εμμανουήλ, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ.Ταρκάση και σε όλο το προσωπικό, για το εξαιρετικό αποτέλεσμα και για την καθημερινή ενασχόληση και άοκνη προσφορά τους στον τόπο αλλά και στον κ.Γιαννακόπουλο για την ανιδιοτελή αγάπη του για τα παιδιά μας και την ιδέα της ΝΙΚΗΣ!

Με τέτοιους συνοδοιπόρους τα παιδιά μας κοιτάζουν το μέλλον με αισιοδοξία!

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Βήμα-βήμα χτίζονται αυτά που ονειρευόμασταν!

Και έπεται και συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι για την πραγματική «απογείωση»!

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