Βαθιά στην… ψυχοσύνθεση της ΑΕΚ πλέον ο Ρότα - Το deal με σφραγίδα Ηλιόπουλου και πως φτάσαμε στην ανανέωση

ΑΕΚ και Λάζαρος Ρότα συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2030, με τον διεθνή μπακ να σφραγίζει και επίσημα την συμφωνία του με την Ένωση, υπογράφοντας το νέο συμβόλαιο που περιλαμβάνει αναπροσαρμογή και διπλασιασμό (συν κάτι παραπάνω) των αποδοχών.

Ποιο είναι όμως το story της ανανέωσης και πως φτάσαμε στο τελικό deal; Αρχικά να πουμε πως με το συμβόλαιο του Λάζαρου Ρότα ασχολήθηκε προσωπικά ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο οποίος, είχε απευθείας επαφές με τον ποδοσφαιριστή, στοιχείο που αφενός διευκόλυνε σε τεράστιο βαθμό τις όποιες διαπραγματεύσεις υπήρξαν καθώς δεν είχαμε διαμεσολαβητές και αφετέρου, μαρτυρά και το πόσο κρίσιμο ήταν για τον ίδιο τον Ηλιόπουλο και ολόκληρο τον οργανισμό, να επεκταθεί η συνεργασία με τον Ρότα.

Οι δηλώσεις που παραχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, είναι ενδεικτικές. «Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα κάτσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, τα οποία τα αξίζεις. Γιατί είσαι πολεμιστής, άνθρωπος που αυτό που κάνεις, το κάνεις με πάθος και επιμονή. Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος στην αρένα μας και σε όλα τα γήπεδα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Σε έχει καλά γιατί δεν έχεις και τραυματισμούς, δεν ξέρω πως τα καταφέρνεις.

Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα. Το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε. Είσαι ένας άξιος παίκτης. Προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας που αφήσανε ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, πάθους και ενδιαφέροντος για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, για την ομάδα μας, για την ΑΕΚάρα μας».

Η θέληση για επέκταση της συνεργασίας βεβαίως, ήταν εξ αρχής αμφίδρομη. Καθώς και ο ίδιος ο Λάζαρος Ρότα, παρ’ ότι υπήρχε ενδιαφέρον από το εξωτερικό (θυμίζουμε το καλοκαίρι είχε απορριφθεί επίσημη πρόταση της Τραμπζονσπόρ) και παρ’ ότι το προσεχές καλοκαίρι έμενε ελεύθερος και θα μπορούσε να διαπραγματευτεί από τον προσεχή Γενάρη με όποια ομάδα ήθελε, δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι της αναμονής, της… τακτικής και των διαρροών.

Η πρόθεση του ήταν να συνεχίσει με τον Δικέφαλο στο στήθος και από την στιγμή που η ΑΕΚ του προσέφερε ένα συμβόλαιο που τον ικανοποιούσε οικονομικά (περίπου στις 900.000 ετησίως), ένα συμβόλαιο που αποτελούσε μια επιβράβευση για όσα έχει πετύχει, είπε το «ναι». Και έβαλε την υπογραφή του μέχρι το 2030! Πρόκειται για ένα συμβόλαιο καρδιάς, το οποίο το ήθελαν εξ αρχής και οι δυο πλευρές. Ένα συμβόλαιο, το οποίο το δούλεψε προσωπικά ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος και αναμφίβολα, με τους χειρισμούς του μπόρεσε να τελειώσει με επιτυχία μια υπόθεση που έκαιγε. Μια υπόθεση, που ήταν ίσως η βασικότερη από τις πιο βασικές ανάγκη. Να δέσει η ΑΕΚ με νέο συμβόλαιο τον Λάζαρο Ρότα!

Αναντικατάστατος στο πλάνο Νίκολιτς, μέσα στην ψυχοσύνθεση του Club!

Ο Λάζαρος Ρότα, αποτελεί ένα από τα πιο βασικά κομμάτια στο τακτικό παζλ του Μάρκο Νίκολιτς. Διορθώνω! Όχι από τα πιο βασικά, το ΠΙΟ βασικό! Είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μέχρι τώρα μετρώντας 1.719’ σε όλες τις διοργανώσεις (ο μοναδικός που έχει περισσότερα είναι ο Θωμάς Στρακόσα 1.830’) ενώ αποτελεί μια μονάδα που βγάζει τεράστια σταθερότητα παρ’ ότι τραβά μόνος το κουπί στα δεξιά και παίζει ασταμάτητα. Η αγωνιστικό πρόοδος του δε, είναι ραγδαία καθώς μέσα από σκληρή δουλειά και προσπάθεια έχει καταφέρει να φτάσει σε πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης. Και στις δυο μεριές του τερέν. Ανασταλτικά και δημιουργικά. Στον τομέα των πλαγιοκοπήσεων και της συμμετοχής στη δημιουργία μάλιστα, παρουσιάζει τόσο ισχυρή βελτίωση που έχει ματατραπεί σε έναν άκρως επιδραστικό ποδοσφαιριστή για την ΑΕΚ του Νίκολιτς.

Για παράδειγμα, στο τελευταίο ματς με τον Άρη, μέτρησε 4 πάσες κλειδιά (μεταξύ αυτών ήταν η φανταστική ενέργεια από δεξιά και το γύρισμα πάρε-βάλε στον Ζοάο Μάριο), κατέγραψε 92% ποσοστό στις μεταβιβάσεις με 61/66, είχε 84 επαφές με την μπάλα που ήταν από τα πιο υψηλά νούμερα και γενικότερα έδειξε για ακόμα ένα ματς το πόσο κομβικός έχει γίνει για την Ένωση στην επιθετική της ανάπτυξη.

Το πιο σημαντικό βέβαια, είναι πως ο Ρότα έχει μια τρομερή ισορροπία μέσα στο γήπεδο, παρέχοντας την απαραίτητη ασφάλεια αμυντικά με τις γρήγορες επιστροφές του και το aggressive παιχνίδι του στο οποίο ξεχωρίζουν οι υψηλές εντάσεις. Άλλος ένας παράγοντας που τον κάνει σημαντικό είναι το ότι πλέον, μετά από 4,5 χρόνια στα «κιτρινόμαυρα» αποδυτήρια, έχει μπει 100% στην ψυχοσύνθεση της ΑΕΚ και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της και σαν προσωπικότητα. Είναι από τους πιο παλιούς και πλέον, έχει γίνει σημαντικός όχι μόνο εντός τερέν αλλά και εντός αποδυτηρίων.

Γνωρίζει που βρίσκεται, γνωρίζει τις απαιτήσεις, γνωρίζει πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει. Άλλωστε, όπως τόνισε και ο ίδιος, «… για μένα ο στόχος είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια. Είμαι γεννημένος νικητής. Θέλω να κερδίζω πάντα, θα προσπαθήσω να δίνω το 100% για να να τα καταφέρνουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα». Είναι λόγια που στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η ΑΕΚ, είχε τεράστια ανάγκη να κρατήσει στις τάξεις της τον ποδοσφαιριστή Ρότα και ακόμα μεγαλύτερη, τον χαρακτήρα του και το... μέταλλο του!

