Σπίτια τους Βεργέτης και Τζήλος για τα πέναλτι στον Ολυμπιακό!

Στον πάγο παραμένουν οι Βεργέτης, Παπαδόπουλος μετά τα όσα έκαναν στη Νεάπολη, πήγε για… παρέα μαζί τους και ο Τζήλος για το πέναλτι φάντασμα στο Καραϊσκάκη. Η αντίδραση της ΚΕΔ δείχνει πολλά…

Back to back ανύπαρκτο πέναλτι, back to back τιμωρίες και για τους διαιτητές που τα έδωσαν.

Μετά τον αγώνα με την Κηφισιά, όπου η ΚΕΔ ξεκαθάρισε πως λανθασμένα δόθηκε το δεύτερο πέναλτι στον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι πήραν είχαν ακόμη μία λανθασμένη απόφαση υπέρ τους σε πέναλτι, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Στο πρώτο παιχνίδι διαιτητής ήταν ο Βεργέτης με τον Παπαδόπουλο στο VAR. Αμφότεροι έμειναν εκτός ορισμών για δεύτερη σερί αγωνιστική, με την ΚΕΔ να στέλνει ένα σαφές μήνυμα.

Στον... πάγκο όμως έμεινε και ο Θανάσης Τζήλος που "κρέμασε" τον Τάσο Σιδηρόπουλο, αφού όχι μόνο τον κάλεσε στο VAR για να αλλάξει την απόφασή του στη μονομαχία Ελ Κααμπί-Τσακμάκη, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, αλλά του έδειξε και λάθος πλάνο, με αποτέλεσμα να δοθεί ένα ανύπαρκτο πέναλτι που έδωσε το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Γι' αυτό τον λόγο ο Λαρισαίος ρέφερι έμεινε... σπίτι του, ενώ ο Δωδεκανήσιος βρίσκεται κανονικά στους ορισμούς.