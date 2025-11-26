Λορέντσο Λεπόρε στο SDNA: «Με πληγές στην άμυνα και κρίση ταυτότητας η Φιορεντίνα»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος σκιαγραφεί στο SDNA την ταραχώδη πραγματικότητα των «Βιόλα», λίγες ώρες πριν από τη…μάχη με την ΑΕΚ στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Η ΑΕΚ πάει στη Φλωρεντία για να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» το βράδυ της Πέμπτης (27/11), σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ευρωπαϊκή συνέχεια της στο Conference League.

Το SDNA ζήτησε από τον Ιταλό δημοσιογράφο Λορέντσο Λεπόρε ((Spaceviola.com – Sportitalia Tv - Balkanssports.com - SV Football) να καταθέσει τη δική του οπτική για την αγωνιστική κατάσταση των «Βίολα» και την εικόνα τους λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.

Όπως εξηγεί από την πρώτη του κουβέντα, η Φιορεντίνα δεν βρίσκεται απλώς σε μια δύσκολη φάση, αλλά σε μία από τις χειρότερες της σύγχρονης ιστορίας της.

«Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε ένα ματς στη Serie A κι αντιμετωπίζει κρίση ταυτότητας» τονίζει ο Λεπόρε, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση οδήγησε στη λύση της συνεργασίας με τον Στέφανο Πιόλι.

Στη θέση του έκτοτε βρίσκεται ο Πάολο Βανόλι (φωτ.) με τα πρώτα δείγματα να είναι μεν πιο θετικά, αλλά όχι αρκετά ώστε να ξεπεραστεί η συνολική εικόνα προβληματισμού.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Φιορεντίνα εμφανίζει σημαντικές αδυναμίες σε καίριους τομείς του παιχνιδιού.

«Ο Μόιζε Κεν είναι από τους λίγους που ξεχωρίζουν, όμως συνολικά η ομάδα δεν αποδίδει καλά» εξηγεί ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Η μεσαία γραμμή και η άμυνα αποτελούν, όπως λέει, τις «πληγές» του συνόλου, καθώς εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αστάθειες και τα λάθη που της στοιχίζουν βαθμούς.

Παρά τις δυσκολίες όμως, το παιχνίδι με την ΑΕΚ αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υψηλή πίεση. «Είναι ματς-κλειδί. Η ομάδα χρειάζεται απεγνωσμένα ένα θετικό αποτέλεσμα για να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της» σημειώνει ο Λεπόρε.

Η πορεία στο πρωτάθλημα έχει φέρει έντονη γκρίνια και η ευρωπαϊκή διοργάνωση προσφέρει μια ευκαιρία για… ανάσα. Γι’ αυτό και ο Ιταλός περιμένει «μια Φιορεντίνα αποφασισμένη, με μεγάλη θέληση να κερδίσει».

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί απέναντι σε μια ομάδα πληγωμένη αλλά και επικίνδυνη, που βλέπει το παιχνίδι της Πέμπτης ως ευκαιρία αντίδρασης και επανεκκίνησης.

Το περιβάλλον στο «Αρτέμιο Φράνκι» αναμένεται φορτισμένο, με την πίεση να μετατρέπεται (σύμφωνα με τον Λεπόρε) σε ώθηση για τους γηπεδούχους.