Champions League: Τα φώτα στραμμένα σε Λονδίνο, Μαδρίτη και Πειραιά

Η δράση της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League συνεχίζεται σήμερα (26/11), με τα παιχνίδια σε Λονδίνο, Μαδρίτη και Πειραιά να ξεχωρίζουν.

Την αυλαία της ημέρας ανοίγουν οι αναμετρήσεις της Κοπεγχάγη απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και της Πάφου κόντρα στην Μονακό, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στις αναμετρήσεις των 22:00.

Εκεί, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι μονομαχίες ανάμεσα σε Λονδίνο και Μαδρίτη, όπου η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου και η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Ίντερ αντίστοιχα.

Παράλληλα, τα βλέμματα θα τραβήξουν και τα παιχνίδια σε Πειραιά και Παρίσι, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν να διασταυρώνει τα ξίφη της με την Τότεναμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: