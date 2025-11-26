Champions League: Τα φώτα στραμμένα σε Λονδίνο, Μαδρίτη και Πειραιά

Την αυλαία της ημέρας ανοίγουν οι αναμετρήσεις της Κοπεγχάγη απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι και της Πάφου κόντρα στην Μονακό, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται στις αναμετρήσεις των 22:00.
Εκεί, στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι μονομαχίες ανάμεσα σε Λονδίνο και Μαδρίτη, όπου η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου και η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Ίντερ αντίστοιχα.
Παράλληλα, τα βλέμματα θα τραβήξουν και τα παιχνίδια σε Πειραιά και Παρίσι, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρί Σεν Ζερμέν να διασταυρώνει τα ξίφη της με την Τότεναμ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι (19:45)
- Πάφος - Μονακό (19:45)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Αταλάντα (22:00)
- Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου (22:00)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ (22:00)
- Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν (22:00)
- Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
- Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ (22:00)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ (22:00)