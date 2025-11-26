Μαρέσκα: «Πιεστική η σύγκριση με Μέσι και Ρονάλντο, για τους Εστεβάο και Γιαμάλ»

Ο Έντσο Μαρέσκα, ζήτησε να χαλαρώσει η «πίεση» γύρω από νεαρούς παίκτες, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Εστεβάο, ιδιαίτερα όσον αφορά στις συγκρίσεις με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 18χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Τσέλσι, Εστεβάο, έλαμψε στον αγώνα του Champions League και στην εντυπωσιακή νίκη με 3-0 επί της Μπαρτσελόνα του συνομηλίκου του, Λαμίν Γιαμάλ.

«Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, όχι μόνο λόγω του γκολ του, αλλά και λόγω της πίεσης που ασκήσαμε στην ομάδα», δήλωσε ο Ιταλός προπονητής των Λονδρέζων, στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα και πρόσθεσε:

«Αυτός και ο Λαμίν είναι τόσο νέοι. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση για νεαρούς σαν αυτούς. Στα 18 χρόνια τους, θα έπρεπε να απολαμβάνουν το παιχνίδι, να φθάνουν χαρούμενοι στο προπονητικό κέντρο. Όταν αρχίζεις να τους συγκρίνεις με τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γι' αυτούς.

Είναι μια σπουδαία νίκη, ειδικά επειδή αντίπαλος ήταν η Μπαρτσελόνα, αλλά δεν αλλάζει ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Απόψε (σ.σ.: χθες) ήταν σημαντικός αγώνας, αλλά τίποτε περισσότερο από αυτό. Τελείωσε και τώρα επικεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς».