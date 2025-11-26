Κόντρα στη Ρεάλ και οι Νέοι του Ολυμπιακού

Οι Νέοι του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν σήμερα τη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Μια μεγάλη πρόκληση έχουν μπροστά τους σήμερα οι Νέοι του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθώντας το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας στο Champions League, υποδέχονται τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 17:00 (COSMOTE SPORT 2 HD) στον Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε μια παραδοσιακή ευρωπαϊκή δύναμη. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας, καθώς μετρά δύο νίκες, με Πάφο, Άρσεναλ, μια ισοπαλία, με Αϊντχόβεν και μια ήττα από την Μπαρτσελόνα. Οι πρώτες 22 ομάδες περνούν στην επόμενη φάση και ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να βρίσκεται σε αυτές.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την πλευρά της έχει κάνει ήδη το 4Χ4 στη διοργάνωση, θέλοντας να συνεχίσει τη νικηφόρα πορεία της. Έως τώρα οι νεαροί Μαδριλένοι έχουν επικρατήσει των Μαρσέιγ, Καϊράτ, Γιουβέντους και Λίβερπουλ, με ρεκόρ γκολ 12-3.

