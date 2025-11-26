Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid) 26-11-2025 07:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με εντυπωσιακά γκολ κύλησε το πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις νίκες της Τσέλσι, της Γιουβέντους και της Μπάγερ Λεβερκούζεν να ξεχωρίζουν. Απολαύστε όλα τα γκολ: Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Όταν ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ επέβαλε σιωπή στο Santiago Bernabeu… menshouse.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Dexter: Η δεύτερη σεζόν του Resurrection έρχεται με φόρα και κρύβει μια τεράστια έκπληξη menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid) SHARE