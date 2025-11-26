Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid)

Με εντυπωσιακά γκολ κύλησε το πρώτο πιάτο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις νίκες της Τσέλσι, της Γιουβέντους και της Μπάγερ Λεβερκούζεν να ξεχωρίζουν.

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