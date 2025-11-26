Μεγάλο ραντεβού υπέρβασης για τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ

Τη Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται απόψε ο Ολυμπιακός στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League αναζητά ο Ολυμπιακός απόψε (22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD), έχοντας δύσκολη αποστολή απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης». Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θέλει να κοιτάξει στα μάτια τη «βασίλισσα».

Μέχρι τώρα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν πλήρως την έδρα τους στη διοργάνωση, παραχωρώντας ισοπαλίες στην Πάφο και την Αϊντχόφεν. Βεβαίως, το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ φαντάζει πολύ πιο απαιτητικό, αν και οι Μαδριλένοι δεν έχουν πανηγυρίσει ποτέ νίκη στην Ελλάδα, ενώ φέτος ούτε εκείνοι έχουν καταφέρει να νικήσουν εκτός έδρας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αποψινό αγώνα χωρίς να προκύψει κάποιο νέο πρόβλημα, έπειτα από τον τραυματισμό του Αλέξανδρου Πασχαλάκη και την αντικατάστασή του στη λίστα από τον Μπότη.

Αντίθετα, η Ρεάλ ταξίδεψε λαβωμένη στον Πειραιά, με τον Τσάμπι Αλόνσο να μην έχει στη διάθεσή του τον Τιμπό Κουρτουά, καθώς και τους Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος, Γκαρθία, ¨Εσε, Ποντένσε, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Καρέρας, Άρνολντ, Ασένθιο, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Καβαμινγκά, Βινίσιους, Γκιουλέρ, Μπέλιγχαμ, Μπαπέ.