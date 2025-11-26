Η Άρσεναλ θέλει να πάρει το «διαμαντάκι» της Έλτσε σε τιμή ευκαιρίας

Οι «κανονιέρηδες» έχουν βάλει στο μεταγραφικό τους στόχαστρο τον 20χρονο χαφ, Ροντρίγκο Μεντόθα, που έχει εντυπωσιάσει την φετινή σεζόν με την φανέλα της Έλτσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», η Άρσεναλ θα κάνει την κίνησή της για την απόκτηση του Μεντόθα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ενεργοποιώντας την χαμηλή οψιόν αγοράς που έχει.

Το συμβόλαιο του 20χρονο μέσου με την Έλτσε προβλέπει ρήτρα αγοράς ύψους 18 εκατ. ευρώ και στην Άρσεναλ θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να αποκτήσουν σε τιμή ευκαιρίας τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ο Ροντρίγκο Μεντόθα, την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 10 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του δύο γκολ, ενώ είναι διεθνής με την U21 της Ισπανίας, μετρώντας τέσσερις συμμετοχές.