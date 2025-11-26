Χαμός στο Βέλγιο: Στον... αέρα το πρωτάθλημα λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων!

Το βελγικό πρωτάθλημα έμεινε χωρίς τηλεοπτικό πάροχο στα μέσα της σεζόν, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις ομάδες.

Η Belgian Pro League είχε έρθει σε συμφωνία με το DAZN το 2024 για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος από το 2025 έως το 2030 έναντι 84 εκατ. ευρώ, όμως όπως ανακοίνωσαν οι δύο πλευρές, η συνεργασία τερματίστηκε.

Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα είχε δεσμευτεί να να εξασφαλίσει συμφωνία διανομής με τουλάχιστον δύο βελγικούς παρόχους, κάτι που μετά από μήνες συζητήσεων δεν κατάφερε.

Έτσι, πλέον το βελγικό πρωτάθλημα μένει χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο, κάτι που προκαλεί τεράστια οικονομική ζημιά στις ομάδες, με την Belgian Pro League να βρίσκεται ουσιαστικά στον... αέρα!