Σλοτ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη και αισθάνομαι ένοχος»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ απολογήθηκε για το σερί κακών αποτελεσμάτων των «reds», αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είναι το θέμα η αυτοπεποίθησή μας. Πρέπει να αμυνόμαστε καλύτερα. Με την μπάλα στα πόδια μας δεν κάνουμε πολλά διαφορετικά σε σύγκριση με πέρσι, η διαφορά είναι τα γκολ που δεχόμαστε. Δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ.

Πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαμε δεχθεί γκολ από στατική φάση, φέτος έχυμε δεχθεί 9. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν είναι αρκετά καλό για τον σύλλογο, για εμένα και για τους πάντες στην ομάδα. Αναλαμβάνω την ευθύνη και αισθάνομαι ένοχος. Ως προπονητής, προσπαθώ να δίνω το παράδειγμα και να προσπαθώ συνέχεια περισσότερο.



Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, δεδομένης της ποιότητας που έχουμε. Η κατάσταση με τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα δεν είναι αποδεκτή. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θέλεις να βρίσκεσαι, ειδικά όταν δουλεύεις στη Λίβερπουλ. Τώρα είναι η ώρα να νικήσουμε ξανά μερικά παιχνίδια, αλλά έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε καλύτερα τα απλά»