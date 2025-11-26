Απίστευτο: Αλεπού έκανε «ντου» στο Στάμφορντ Μπριτζ πριν την σέντρα του Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

Ένα ασυνήθιστο γεγονός διαδραματίστηκε στην έδρα της Τσέλσι, λίγη ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης των «μπλε» με την Μπαρτσελόνα.

Μια τεράστια αλεπού έκανε την εμφάνισή της στις εξέδρες του Στάμφορντ Μπριζ, κάνοντας την βλέμμα της ανενόχλητη υπό τα διακριτικά βλέμματα των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου.

Η αλεπού, όμως φαίνεται ότι έφερε γούρι στην Τσέλσι, αφού οι Λονδρέζοι με επιβλητική εμφάνιση, επικράτησαν της Μπαρτσελόνα με 3-0, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.