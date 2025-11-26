Απίστευτο: Αλεπού έκανε «ντου» στο Στάμφορντ Μπριτζ πριν την σέντρα του Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

Μια τεράστια αλεπού έκανε την εμφάνισή της στις εξέδρες του Στάμφορντ Μπριζ, κάνοντας την βλέμμα της ανενόχλητη υπό τα διακριτικά βλέμματα των ανθρώπων ασφαλείας του γηπέδου.
Η αλεπού, όμως φαίνεται ότι έφερε γούρι στην Τσέλσι, αφού οι Λονδρέζοι με επιβλητική εμφάνιση, επικράτησαν της Μπαρτσελόνα με 3-0, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.
Anyone call for a fox in the box? 🦊📦— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 25, 2025
There's a fox loose at Stamford Bridge ahead of Chelsea v Barcelona! 😅 pic.twitter.com/PrXMBiRXcU