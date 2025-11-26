H βαθμολογία του Champions League: Στην 32η θέση ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League με την Λεβερκούζεν να παίρνει μεγάλο διπλό στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (26/11), με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, που βρίσκεται στην 32η θέση, με την Ρεάλ Μαδρίτης να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Tα σημερινά αποτελέσματα Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Γαλατάσαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-0

Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1 Το αυριανό πρόγραμμα 19.45: Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι

19.45: Πάφος - Μονακό

22.00: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

22.00: Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ

22.00: Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν

22.00: Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου

22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ

22.00: Άιντραχτ - Αταλάντα

22.00: Σπόρτινγκ - Μπριζ Η βαθμολογία 1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12

2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12

3. Ίντερ 4 (11-1) 12

4. Τσέλσι 5 (12-6) 10

5. Ντόρτμουντ 5 (16-11) 10

6. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

7. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9

8. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

9. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9

10. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9

11. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9

12. Τότεναμ 4 (7-2) 8

13. Λεβερκούζεν 4 (8-10) 8

14. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7

15. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7

16. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

17. Αταλάντα 4 (3-5) 7

18. Νάπολι 5 (6-9) 7

19. Μαρσέιγ 4 (8-6) 6

20. Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6

21. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

22. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6

23. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5

24. Μονακό 4 (4-6) 5

25. Πάφος 4 (2-5) 5

26. Μπριζ 4 (8-10) 4

27. Άιντραχτ 4 (7-11) 4

28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 4

29. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

30. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3

31. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

32. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2

33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1

34. Βιγιαρεάλ 4 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0

36. Άγιαξ 5 (1-16) 0