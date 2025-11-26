Μπορεί να χρειάστηκε ένα ολόκληρο ημίχρονο, αλλά η Ντόρτμουντ κατάφερε να βυθίσει το «Κίτρινο Υποβρύχιο» με 4-0 και να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Η Βιγιαρεάλ αντιστάθηκε για σαρανταπέντε λεπτά, όμως όταν οι Βεστφαλοί ανέβασαν ρυθμό όλα κρίθηκαν σε κάτι λιγότερο από μισό ημίχρονο, και αν δεν είχαν χάσει και πέναλτι το σκορ θα έγραφε παραπάνω.

Ο αγώνας

Η Ντόρτμουντ μπήκε στον αγώνα με διάθεση να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και να ψάξει τις ευκαιρίες από τις πτέρυγες, αλλά η Βιγιαρεάλ είχε κλείσει καλά τους χώρους και έφευγε σε αντεπιθέσεις, κάνοντας αρκετά σουτ χωρίς όμως να βρίσκουν τέρμα.

Οι Βεστφαλοί κατάφεραν να βρουν το γκολ που έψαχναν εξαρχής στο 45+2'. Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ, ο Ανσελμίνο μέσα στην περιοχή έστρωσε την μπάλα στον Γκιρασί και εκείνος έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Ντόρτμουντ πήρε το προβάδισμα των δύο γκολ από νωρίς, αφού στο 54' ο Γκιρασί εκτέλεσε το πέναλτι, αρχικώς ο Τζούνιορ απέκρουσε, αλά στο ριμπάουντ ο παίκτης της γερμανικής ομάδας έκανε το 2-0.

Πριν καλά - καλά το «Κίτρινο Υποβρύχιο» συνέλθει, είδε τον Αντεγιέμι, τέσσερα λεπτά μετά (58') να κάνει τρια τα τέρματα των Βεστφαλών.

Έκτοτε η Βιγιαρεάλ δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις και είχε υποκύψει στο παιχνίδι της γερμανικής ομάδας, η οποία.

Στο 82' η Ντόρτμουντ είχε την ευκαιρία να πετύχει ένα ακόμη τέρμα, αλλά ο Σίλβα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι μετά από εκτέλεση πέναλτι.

Ο Σβένσον στο 90+5' πήρε την μπάλα στα πόδια του και έκανε το 4-0, βάζοντας και αυτός το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Τον σφύριγμα της λήξης βρήκε την Ντόρτμουντ νικήτρια με 4-0 και να φτάνει τους 10 βαθμούς, ενώ η Βιγιαρεάλ έμεινε με μόλις έναν πόντο στην 34η θέση του βαθμολογικού πίνακα.