Πήρε βαθμό κόντρα στην Μπιλμπάο η Σλάβια με βασικό Ζαφείρη

Η Σλάβια Πράγας έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, παίρνοντας τον τρίτο της βαθμό στην League Phase του Champions League, με τον Χρήστο Ζαφείρη να παίρνει φανέλα βασικού.

Λίγες εβδομάδες πριν ενταχθεί και επίσημα στον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης κατέγραψε ακόμη μια συμμετοχή στην βασική ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας με τον Έλληνα χαφ, να μένει μέχρι το 79ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας την θέση του στον Tσίτιλ.

Στο αγωνιστικός σκέλος η Σλάβια έψαξε με μεγαλύτερη ένταση στο πρώτο ημίχρονο το γκολ, όμως όσο περνούσε ο χρόνος η Αθλέτικ Μπιλμπάο ανέβαζε την απόδοσή της και ισορρόπησε το ματς, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται.

Έτσι, η Σλάβια έμεινε για ακόμη ένα ματς μακριά από τη νίκη, έχοντας πλέον τρεις βαθμούς, με τρεις ισοπαλίες, ενώ η Μπιλμπάο παραμένει επίσης στα χαμηλά, έχοντας τέσσερις βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.