Οι μπλε διέλυσαν με 3-0 τους Καταλανούς, που ευχαριστούν το VAR που τους έσωσε από ακόμα μεγαλύτερη συντριβή.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Οι παίκτες της Τσέλσι βρήκαν δίχτυα έξι φορές απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο ίδιο βράδυ!

Το καλό για τους Καταλανούς ήταν πως στις μισές από αυτές, οι παίκτες της ήταν εκτεθειμένοι σε θέση οφσάιντ.

Αυτό ήταν το μοναδικό καλό για την ομάδα του Χάνζι Φλικ σε ένα βράδυ που όλα πήγαν στραβά. Οι Λονδρέζοι έκαναν επίδειξη δύναμης και με το 3-0 έστειλαν μηνύματα σε κάθε γωνιά, πως η ωρίμανση τους έχει έρθει πολύ πιο γρήγορα από ότι περίμεναν όλοι.

Οι Άγγλοι είχαν αντίδοτο σε κάθε τρικ που χρησιμοποιεί η Μπαρτσελόνα. Ήξεραν πως να διασπάσουν την αμυντική της γραμμή που έπαιζε ψηλά, ήξεραν πως να αφοπλίσουν τον Γιαμάλ, πως να σπάσουν το καταλανικό passing game. Από εκεί και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους.

Μετά από το πρώτο ακυρωθέν γκολ του Έντσο Φερνάντες (24'), ο Αργεντινός έγινε αποδέκτης ενός έξοχου συνδυασμού και με συρτό σουτ, έκανε τον Κουντέ να χρεωθεί αυτογκόλ στην προσπάθεια του να διώξει πάνω στην γραμμή (27', 1-0).

Η θολούρα των Καταλανών απεικονίστηκε στο πρόσωπο του Ρόναλντ Αραούχο. Ο Ουρουγουανός αμυντικός κατάφερε να δεχθεί δύο κάρτες σε 12 λεπτά (32', 44'0 και το παιχνίδι κρίθηκε από πολύ νωρίς.

Η Μπαρτσελόνα πήρε καθαρά παθητικό ρόλο και το σκορ ξέφυγε. Ο Εστεβάο με υπέροχη ατομική ενέργεια και φοβερό τελείωμα έκανε το 2-0 (55'), ενώ ο Ντέλαπ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην νίκη των μπλε (73', 3-0), που είχαν ακόμα δύο ακυρωθέντα γκολ με Αντρέι Σάντος και Φοφανά.

Το 3-0 έμεινε ως το τέλος, με την Μπαρτσελόνα να βυθίζεται στην 15η θέση και να κοιτά με αγωνία το μέλλον της στην διοργάνωση...