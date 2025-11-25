Η Μπαρτσελόνα με 10 παίκτες και η Τσέλσι από το 1-0 έφτασε στο 3-0 (vids)

Η Μπαρτσελόνα από το 44' έπαιζε με 10 παίκτης και η Τσέλσι στο β' ημίχρονο σημείωσε άλλα δύο γκολ: Με τον Εστεβάο στο 55΄και τον Ντελάπ στο 73' για το 3-0.

Το 2-0 της Τσέλσι Το 3-0 της Τσέλσι