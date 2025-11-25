Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η Μπαρτσελόνα με 10 παίκτες και η Τσέλσι από το 1-0 έφτασε στο 3-0 (vids) 25-11-2025 23:52 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Chelsea F.C. Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Μπαρτσελόνα από το 44' έπαιζε με 10 παίκτης και η Τσέλσι στο β' ημίχρονο σημείωσε άλλα δύο γκολ: Με τον Εστεβάο στο 55΄και τον Ντελάπ στο 73' για το 3-0. Το 2-0 της Τσέλσι Το 3-0 της Τσέλσι Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Η Μπαρτσελόνα με 10 παίκτες και η Τσέλσι από το 1-0 έφτασε στο 3-0 (vids) SHARE