Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Περίπατος» της Ντόρτμουντ - Άλλα δύο γκολ και 3-0 τη Βιγιαρεάλ (vids) 25-11-2025 23:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Borussia Dortmund Villarreal CF 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 48' ο Αντεγιέμι σημείωσε το 2-0 για την Ντόρτμουντ και στο 54' ο Γκιρασί με το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι "'έγραψε" το 3-0. Το 2-0 της Ντόρτμουντ Το 3-0 της Ντόρτμουντ Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr «Περίπατος» της Ντόρτμουντ - Άλλα δύο γκολ και 3-0 τη Βιγιαρεάλ (vids) SHARE