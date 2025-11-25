MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Περίπατος» της Ντόρτμουντ - Άλλα δύο γκολ και 3-0 τη Βιγιαρεάλ (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 48' ο Αντεγιέμι σημείωσε το 2-0 για την Ντόρτμουντ και στο 54' ο Γκιρασί με το δεύτερο του γκολ στο παιχνίδι "'έγραψε" το 3-0.

Το 2-0 της Ντόρτμουντ

 

Το 3-0 της Ντόρτμουντ

 

«Περίπατος» της Ντόρτμουντ - Άλλα δύο γκολ και 3-0 τη Βιγιαρεάλ (vids)