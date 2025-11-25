SUPER 3: «Επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία για την ΠΑΕ»

Στη διαδικτυακή εκπομπή του, ο σύνδεσμος του Άρη αποκάλυψε ότι έγινε επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία ο οποίος ενδέχεται να κάνει επίσημη κρούση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την ΠΑΕ

Αποκαλύψεις είχε η διαδικτυακή εκπομπή των οργανωμένων οπαδών του Άρη, με τον SUPER 3 να αποκαλύπτει πως έγινε επαφή με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, ο οποίος εκδήλωσε πρώτος ενδιαφέρον και πήρε την πρωτοβουλία να προσεγγίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης με... επενδυτικούς σκοπούς.

Στην τηλεδιάσκεψη που σημειώθηκε έγινε φανερό το ενδιαφέρον του επιχειρηματία για το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο βρίσκεται μεν σε πρώιμο στάδιο, όμως δεν αποκλείεται να γίνει άμεσα πιο χειροπιαστό, με επίσημη κρούση και επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Μάλιστα στην εκπομπή τους οι οργανωμένη τόνισαν πως δεν θα αργήσει η ώρα που θα χτυπήσει το τηλέφωνο του ισχυρού διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως συμβαίνει και στο γήπεδο, με αρνητικά συνθήματα και ατμόσφαιρα που βράζει για την εικόνα της ομάδας, έτσι και στην εκπομπή αναφέρθηκε πως ο κύκλος του Θόδωρου Καρυπίδη έχει κλείσει, παρ' ότι οι εκπρόσωποι του SUPER 3 προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους, μιλώντας πιο ψύχραιμα, και κάλεσαν τον κόσμο της ομάδας να στηρίξει το τμήμα γεμίζοντας το γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια.