Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Σικ» η Μάντσεστερ Σίτι (!) και 2-0 η Λεβερκούζεν (vid) 25-11-2025 23:29 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Manchester City F.C. Bayer 04 Leverkusen 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Πάτρικ Σικ στο 54' σημείωσε το 2-0 της Λεβερκούζεν κόντρα στην "άρρωστη"... sick Μάντσεστερ Σίτι! Το 2-0 της Λεβερκούζεν Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Ίσως και καλύτερος από Πινέδα-Μαρίν: Ο game changer που θα γίνει το επόμενο «μπαμ» της ΑΕΚ menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Νίστρουπ στον ΠΑΟ menshouse.gr «Σικ» η Μάντσεστερ Σίτι (!) και 2-0 η Λεβερκούζεν (vid) SHARE