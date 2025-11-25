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«Σικ» η Μάντσεστερ Σίτι (!) και 2-0 η Λεβερκούζεν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Πάτρικ Σικ στο 54' σημείωσε το 2-0 της Λεβερκούζεν κόντρα στην "άρρωστη"... sick Μάντσεστερ Σίτι!

Το 2-0 της Λεβερκούζεν

«Σικ» η Μάντσεστερ Σίτι (!) και 2-0 η Λεβερκούζεν (vid)