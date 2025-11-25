Με δύο γκολ σε 11 λεπτά η Γιουβέντους απάντησε στην Μπόντογκλιμτ (vids)

Στο 48' συγκεκριμένα, ο Οπεντά έκανε το 1-1 και στο 59' ο ΜακΚένι σημείωσε το 2-1 και την ανατροπή για την Γιουβέντους.

Το 1-1 της Γιουβέντους Το 1-2 της Γιουβέντους