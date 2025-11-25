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Στα χασομέρια του ημιχρόνου η Ντόρτμουντ 1-0 την Βιγιαρεάλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Κοντινή κεφαλιά του Γκιρασί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έβαλε την Ντόρτμουντ μπροστά στο σκορ κόντρα στη Βιγιαρεάλ.

Το γκολ της Ντόρτμουντ

Στα χασομέρια του ημιχρόνου η Ντόρτμουντ 1-0 την Βιγιαρεάλ (vid)