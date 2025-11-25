Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Στα χασομέρια του ημιχρόνου η Ντόρτμουντ 1-0 την Βιγιαρεάλ (vid) 25-11-2025 23:07 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Borussia Dortmund Villarreal CF 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Κοντινή κεφαλιά του Γκιρασί στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, έβαλε την Ντόρτμουντ μπροστά στο σκορ κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Το γκολ της Ντόρτμουντ Ίσως και καλύτερος από Πινέδα-Μαρίν: Ο game changer που θα γίνει το επόμενο «μπαμ» της ΑΕΚ menshouse.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Νίστρουπ στον ΠΑΟ menshouse.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Στα χασομέρια του ημιχρόνου η Ντόρτμουντ 1-0 την Βιγιαρεάλ (vid) SHARE