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Με αυτογκόλ του Κουντέ η Τσέλσι προηγήθηκε της Μπαρτσελόνα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 27' η Τσέλσι σημείωσε το 1-0 επί της Μπαρτσελόνα με αυτογκόλ του Κουντέ έπειτα από τακουνάκι του Νέτο από τη μικρή περιοχή.

Το γκολ της Τσέλσι

Με αυτογκόλ του Κουντέ η Τσέλσι προηγήθηκε της Μπαρτσελόνα (vid)