Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Με αυτογκόλ του Κουντέ η Τσέλσι προηγήθηκε της Μπαρτσελόνα (vid) 25-11-2025 22:51 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Chelsea F.C. Barcelona 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 27' η Τσέλσι σημείωσε το 1-0 επί της Μπαρτσελόνα με αυτογκόλ του Κουντέ έπειτα από τακουνάκι του Νέτο από τη μικρή περιοχή. Το γκολ της Τσέλσι Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Ούτε φούρνος, ούτε κλιματιστικό: Η συσκευή που φουσκώνει το λογαριασμό μας, καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Aπλά υπέροχη: Χριστίνα Ορφανίδου, ευχαριστούμε… (Pics) instanews.gr Τα δεδομένα με Γιαννούλη - Λιβάι Γκαρσία και την έξυπνη βόμβα του Πάνου Κατσέρη της Λοριάν menshouse.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Λέτε αυτός να αποδειχθεί η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού; menshouse.gr Με αυτογκόλ του Κουντέ η Τσέλσι προηγήθηκε της Μπαρτσελόνα (vid) SHARE