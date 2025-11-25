Με αυτογκόλ του Κουντέ η Τσέλσι προηγήθηκε της Μπαρτσελόνα (vid)

Στο 27' η Τσέλσι σημείωσε το 1-0 επί της Μπαρτσελόνα με αυτογκόλ του Κουντέ έπειτα από τακουνάκι του Νέτο από τη μικρή περιοχή.

Το γκολ της Τσέλσι