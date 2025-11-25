Από στημένη φάση η Μπόντογκλιμτ άνοιξε το σκορ με τη Γιουβέντους (vid)

Στο 27' με σουτ του Μπλόμπεργκ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ η Μπόντογκλιμτ αιφνιδίασε τη Γιουβέντους και προηγήθηκε με 1-0.

Το 1-0 της Μπόντογκλιμτ