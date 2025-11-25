Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Από στημένη φάση η Μπόντογκλιμτ άνοιξε το σκορ με τη Γιουβέντους (vid) 25-11-2025 22:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ FK Bodø/Glimt Juventus F.C. 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 27' με σουτ του Μπλόμπεργκ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ η Μπόντογκλιμτ αιφνιδίασε τη Γιουβέντους και προηγήθηκε με 1-0. Το 1-0 της Μπόντογκλιμτ Όταν ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ επέβαλε σιωπή στο Santiago Bernabeu… menshouse.gr Dexter: Η δεύτερη σεζόν του Resurrection έρχεται με φόρα και κρύβει μια τεράστια έκπληξη menshouse.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Από στημένη φάση η Μπόντογκλιμτ άνοιξε το σκορ με τη Γιουβέντους (vid) SHARE