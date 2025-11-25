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Από στημένη φάση η Μπόντογκλιμτ άνοιξε το σκορ με τη Γιουβέντους (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 27' με σουτ του Μπλόμπεργκ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ η Μπόντογκλιμτ αιφνιδίασε τη Γιουβέντους και προηγήθηκε με 1-0.

Το 1-0 της Μπόντογκλιμτ

Από στημένη φάση η Μπόντογκλιμτ άνοιξε το σκορ με τη Γιουβέντους (vid)