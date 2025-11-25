Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Δυνατό σουτ του Γκριμάλντο και η Λεβερκούζεν 1-0 τη Σίτι (vid) 25-11-2025 22:38 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Manchester City F.C. Bayer 04 Leverkusen 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Με δυνατό σουτ του Γκριμάλντο σχεδόν από τη μικρή περιοχή, η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ στο 23' μέσα στο Μάντσεστερ επί της Σίτι. Το γκολ της Λεβερκούζεν Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Όταν ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ επέβαλε σιωπή στο Santiago Bernabeu… menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Dexter: Η δεύτερη σεζόν του Resurrection έρχεται με φόρα και κρύβει μια τεράστια έκπληξη menshouse.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Δυνατό σουτ του Γκριμάλντο και η Λεβερκούζεν 1-0 τη Σίτι (vid) SHARE