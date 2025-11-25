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Δυνατό σουτ του Γκριμάλντο και η Λεβερκούζεν 1-0 τη Σίτι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Με δυνατό σουτ του Γκριμάλντο σχεδόν από τη μικρή περιοχή, η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ στο 23' μέσα στο Μάντσεστερ επί της Σίτι.

Το γκολ της Λεβερκούζεν

Δυνατό σουτ του Γκριμάλντο και η Λεβερκούζεν 1-0 τη Σίτι (vid)