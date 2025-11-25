Με όλα του τα «όπλα» κόντρα στην Ρεάλ ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή του Ολυμπιακού για το σπουδαίο εντός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League (26/11, 22:00).

Οι Πειραιώτες έχουν... ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην «Βασίλισσα» της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ματς απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα εκτός από τον τραυματία Πασχαλάκη πο αντικαταστάθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι διαθέσιμοι.

Στην αποστολή της ομάδας επέστρεψε και ο Μπρούνο, ο οποίος απουσίασε από το ματς με τον Ατρόμητο λόγω των θέσεων των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.