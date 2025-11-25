Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάν πέρασε με 0-1 από την Τουρκία και έβαλε τέλος στο σερί των τριών νικών της Γαλατασαράι και μπήκε στις θέσεις των playoffs.

Δεν κατάφερε η «Τσιμ Μπομ» να πετύχει 4η σερί νίκη στην League Phase του Champions League, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-1). Έτσι, οι Βέλγοι έφτασαν τους 6 βαθμούς, όλους εκτός έδρας, ενώ η «Γαλατά» μετά τις νίκες κόντρα σε Λίβερπουλ, Μπόντο/Γκλιμτ, Άγιαξ, έμεινε στους 9. Μπήκε στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs η Ουνιόν, ακόμα στην 10άδα με ματς περισσότερο οι Τούρκοι.

Δεν είχε πολλές φάσεις το ματς, όμως το πρώτο μέρος είχε δύο δοκάρια. Στο 27’ οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το γκολ με το τρομερό αριστερό του Γκάμπριελ Σάρα που τράνταξε το σίδερο εκτός περιοχής, ενώ για τους πρωταθλητές Βελγίου στο 41’ ο Σάικς με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο. Το 0-0 διατηρήθηκε για το πρώτο μέρος, όμως αυτό δεν θα συνέβαινε κια στο δεύτερο.

Λίγο αφού είχε γλυτώσει την αποβολή, στο 57’ ο Ντέιβιντ τελείωσε έναν καταπληκτικό συνδυασμό των συμπαικτών του και την ασίστ του Ζοργκάνε με συρτό γύρισμα από δεξιά. Στη συνέχεια, η Σεν Ζιλουάζ κράτησε ήσυχη την Γαλατά, η οποία είχε καλές στιγμές με Γκάμπριελ Σάρα και Σάντσες, προς το τέλος και το 0-1 παρέμεινε, ενώ στο 89’ ο Αρντά Ουνιάι αποβλήθηκε.