Ηλιόπουλος σε Ρότα: «Άξιζες το νέο συμβόλαιο, είσαι πραγματικός μονομάχος»

Ο Λάζαρος Ρότα ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2030 με την ΑΕΚ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να του λέει πως το άξιζε απόλυτα.

Ο Λάζαρος Ρότα έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για άλλα 4 χρόνια.

Μετά τη συμφωνία, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, είπε στον διεθνή μπακ:

«Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα κάτσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, τα οποία τα αξίζεις. Γιατί είσαι πολεμιστής, άνθρωπος που αυτό που κάνεις, το κάνεις με πάθος και επιμονή. Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος στην αρένα μας και σε όλα τα γήπεδα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Σε έχει καλά γιατί δεν έχεις και τραυματισμούς, δεν ξέρω πως τα καταφέρνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα. Το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε. Είσαι ένας άξιος παίκτης. Προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας που αφήσανε ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, πάθους και ενδιαφέροντος για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, για την ομάδα μας, για την ΑΕΚάρα μας».