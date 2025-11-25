Ρότα: «Να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια - Είμαι γεννημένος νικητής»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση του συμβολαίου του έκανε ο Λάζαρος Ρότα, λέγοντας πως θέλει να φέρει τίτλους στην ΑΕΚ.

Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία το απόγευμα της Τρίτης.

Ο διεθνής μπακ της Ένωσης έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για άλλα 4 χρόνια.

Μετά την ανανέωση, ο Λάζαρος Ρότα σχολίασε:

«Ευχαριστώ πολύ. Είμαι προσωπικά ευγνώμων και γενικά είμαι ευγνώμων σε όλη την ομάδα. Στόχος μου είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια. Είμαι γεννημένος νικητής, θέλω να κερδίζω πάντα, θέλω το καλύτερο. Θα προσπαθήσω και θα βάλω το 100% του εαυτού μου για να το καταφέρουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα».