Αποκαλύφθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η FIFA αποκάλυψε τα γκρουπ δυναμικότητας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Με λιγότερες από 200 ημέρες μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί πρώτη φορά με 48 ομάδες, οι διαδικασίες για τον καθορισμό της σύνθεσης των 12 ομίλων των τεσσάρων ομάδων επιβεβαιώθηκαν. Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας Πρώτο γκρουπ Καναδάς Μεξικό ΗΠΑ Ισπανία Αργεντινή Γαλλία Αγγλία Βραζιλία Πορτογαλία Ολλανδία Βέλγιο Γερμανία Δεύτερο γκρουπ Κροατία Μαρόκο Κολομβία Ουρουγουάη Ελβετία Ιαπωνία Σενεγάλη Ιράν Νότια Κορέα Ισημερινός Αυστρία Αυστραλία Τρίτο: Νορβηγία Παναμάς Αίγυπτος Αλγερία Σκωτία Παραγουάη Τυνησία Ακτή Ελεφαντοστού Ουζμπεκιστάν Κατάρ Σαουδική Αραβία Νότια Αφρική Τέταρτο γκρουπ Ιορδανία Κάβο Βέρντε Γκάνα Κουρασάο Αϊτή Νέα Ζηλανδία Ευρωπαϊκά Play-Off FIFA Play-Off 1 και 2