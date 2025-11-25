Λάζαρος Ρότα: Από τον Ηρακλή και τα ευρωπαϊκά…αγροτικά, στο «συμβόλαιο ζωής» με την ΑΕΚ

Το SDNA καταγράφει καρέ – καρέ την ποδοσφαιρική διαδρομή του διεθνούς δεξιού μπακ που συνδέει άρρηκτα το όνομά του με την Ένωση.

«Λευκός καπνός» βγήκε από τις συζητήσεις του Λάζαρου Ρότα με την ΑΕΚ για την υπογραφή νέου συμβολαίου.

Ο διεθνής δεξιός μπακ…δένει στα Σπάτα μέχρι το 2030 κι έχοντας συμπληρώσει τέσσερα χρόνια θητείας στην Ένωση.

Το καλοκαίρι του 2021 επαναπατρίστηκε για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων» και η πρώτη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών σφραγίστηκε με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Εκείνη την περίοδο ο Ρότα άφησε την ολλανδική Eredevisie και τη Φορτούνα Σιτάρντ για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ και να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη «μεγάλη» κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Κάτι που δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιήσει την περίοδο που είχε πάρει «προαγωγή» από την Κ19 στην πρώτη ομάδα του Ηρακλή την σεζόν 2016-17.

Όχι επειδή δεν γέμιζε το…μάτι των τότε προπονητών του, Νίκο Παπαδόπουλο και Σάββα Παντελίδη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά για λόγους καθαρά εξωαγωνιστικούς.

Το «κόκκινο» στον Ηρακλή

Τι ακριβώς συνέβη και υπήρχε μόνιμο απαγορευτικό για την χρησιμοποίηση του στα επίσημα παιχνίδια της πρώτης ομάδας του Ηρακλή;

Ο Ρότα δεν είχε γίνει εκείνη την περίοδο κάτοχος ελληνικής ταυτότητας και λόγω της αλβανικής καταγωγής του λογιζόταν ως ξένος.

Ο Ηρακλής δεν είχε διαθέσιμη θέση ξένου στο ρόστερ του εκείνη τη σεζόν κι αυτός ήταν αποκλειστικά ο μοναδικός λόγος που ο Ρότα πέρα από τις προπονήσεις που έκανε με την πρώτη ομάδα των «κυανολεύκων», δεν αγωνίστηκε σε κανένα επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα της επαγγελματικής ομάδας.

Κι ας έλεγαν τα καλύτερα στις ιδιαίτερες συζητήσεις τους για το ταλέντο και την αγωνιστική αξία του και οι δύο προπονητές (Νίκος Παπαδόπουλος, Σάββας Παντελίδης) με τους οποίους συνεργάστηκε στην πρώτη ομάδα του Ηρακλή.

Το αγωνιστικό προφίλ

Εκείνο που κυκλοφορούσε για τον πρωτοεμφανιζόμενο Ρότα στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας του Ηρακλή, ήταν πως επρόκειτο για έναν άκρως τεχνίτη παίκτη, δουλευταρά με νοοτροπία νικητή.

Έναν ποδοσφαιριστή τολμηρό και με έντονο ποδοσφαιρικό θράσος στο χορτάρι που δεν συμβάδιζε με την ηλικία του.

Γι΄αυτό άλλωστε και πολλοί ήταν εκείνοι που εκτιμούσαν τότε πως έτσι κι είχε τη δυνατότητα της συμμετοχής στα ματς, όχι απλά και μόνος θα έπαιρνε ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να καθιερωθεί ως βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας.

Κι ας έπαιζε ως αμυντικό χαφ και ενίοτε ως στόπερ στην Κ19 του Ηρακλή.

«Διπλοθεσίτης» στην Κ19

Ο Ρότα έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία του Ηρακλή. Στην Κ19 του «Γηραιού» είχε αρχικά προπονητή τον Γιάννη Αμανατίδη (άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή) και μετέπειτα τον Σάκη Αναστασιάδη.

Και οι δύο προπονητές του στην Κ19 τον χρησιμοποιούσαν σε ρόλο αμυντικού χαφ, ενώ κάποιες φορές έπαιξε κι ως στόπερ.

«Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά στον Ηρακλή, θα έλεγα ότι ήταν ως ένα βαθμό ένα παρεξηγημένο παιδί λόγω του έντονου αυθορμητισμού που έβγαζε.

Φαινόταν πως ήταν ένας παίκτης που ήθελε δίπλα του κάποιον να τον στηρίξει κι από την πλευρά μου ως προπονητής του στάθηκα δίπλα του και στο κομμάτι της στήριξης» είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του o Σάκης Αναστασιάδης στο SDNA για τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του στην ομάδα Νέων του Ηρακλή και πρόσθετε:

«Αμέσως διέκρινα το ταλέντο του και αποδείχτηκε πως είχαν δόσεις αλήθειας οι εκτιμήσεις μου πως έχει όλο το πακέτο να κάνει καριέρα. Το χαρακτηριστικό του ήταν η πολύ καλή τεχνική κατάρτισή του.

Δεν έβγαζε φοβείες μέσα στο γήπεδο και ήταν υπέρ του δέοντος τολμηρός. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, αλλά εκείνη την περίοδο οι συνθήκες δεν ήταν καλές στον Ηρακλή και δεν ευννόησαν την αγωνιστική εξέλιξή του χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα».

Η ποδοσφαιρική μετανάστευση

Η έκδοση ελληνικής ταυτότητας συνέπεσε με τον υποβιβασμό του Ηρακλή και τα τεράστια προβλήματα που…τσάκισαν την ομάδα και υποχρέωσαν τον Ρότα να μετακομίσει στην Σλοβακία και την Σλαβόι Τρεμπίσοφ (β΄κατηγορίας).

Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο πρωτάθλημα Σλοβακίας με την Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, ώσπου το 2020 μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φορτούνα Σιτάρντ που αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό πριν την επιστροφή στην Ελλάδα και την ΑΕΚ, στην οποία όχι απλά καθιερώθηκε, αλλά…δένει (πλέον) για τα καλά!