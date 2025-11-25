Αμορίμ: «Θέλω οι παίκτες μου να τσακώνονται όταν χάνουν την μπάλα»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ τόνισε πως θέλει οι παίκτες του να δείχνουν μεγαλύτερο ζήλο, αλλά το έκανε με περίεργο τρόπο.

Η φάση με τον τσακωμό των παικτών της Έβερτον ήταν άψογη αφορμή για να εκφράσει ο Ρούμπεν Αμορίμ την άποψή του σχετικά με το πάθος, με το οποίο επιθυμεί να αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε:

«Δεν είμαστε καν κοντά στο σημείο που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πρέπει να είμαστε τέλειοι για να φτάνουμε στη νίκη.

Το να τσακώνεται δεν είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης δεν συμπαθεί τον άλλο. Σημαίνει ότι χάνεις την μπάλα και τσακώνεσαι μαζί του, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δεχθούμε κάποιο τέρμα. Αυτό πιστεύω. Δεν συμφωνώ με την κόκκινη κάρτα, ξέρω όμως ότι πρόκειται για βίαιη συμπεριφορά. Ελπίζω οι παίκτες μου όταν χάνουν την μπάλα να τσακώνονται μεταξύ τους -αρκεί να μην αποβάλλονται».