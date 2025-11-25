Επίσημο: Μεγάλο «deal» και ανανέωση ΑΕΚ με Ρότα! (vid)

Σπουδαία συμφωνία για την Ένωση και τον Έλληνα διεθνή δεξιό οπισθοφύλακα, καθώς έδωσαν τα... χέρια για τετραετές συμβόλαιο, έως το 2030, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανανέωση με τον Λάζαρο Ρότα έως τον Ιούνιο του 2030 και τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια των υπογραφών ανάμεσα στους δυο άνδρες:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.



Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.



Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!»

Ηλιόπουλος σε Ρότα: «Να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας, άξιζες το νέο συμβόλαιο»

Ο Λάζαρος Ρότα υπέγραψε παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ το νέο του συμβόλαιο, με τον ιδιοκτήτη της Ένωσης να μιλά με θερμά λόγια.

«Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα κάτσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, τα οποία τα αξίζεις. Γιατί είσαι πολεμιστής, άνθρωπος που αυτό που κάνεις, το κάνεις με πάθος και επιμονή. Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος στην αρένα μας και σε όλα τα γήπεδα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Σε έχει καλά γιατί δεν έχεις και τραυματισμούς, δεν ξέρω πως τα καταφέρνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα. Το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε. Είσαι ένας άξιος παίκτης. Προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας που αφήσανε ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, πάθους και ενδιαφέροντος για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, για την ομάδα μας, για την ΑΕΚάρα μας», υποστήριξε ο Ηλιόπουλος.

Ρότα σε Ηλιόπουλο: «Είμαι γεννημένος νικητής, να φέρουμε τρόπαια στην ΑΕΚ»

Από την πλευρά του ο Ρότα τόνισε στον Ηλιόπουλο τους μεγάλους στόχους που έχει με την ομάδα: «Ευχαριστώ πολύ. Όπως σου είπα πρόεδρε, είμαι πραγματικά ευγνώμων και σε όλη την ομάδα. Για μένα ο στόχος είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια. Είμαι γεννημένος νικητής. Θέλω να κερδίζω πάντα, θα προσπαθήσω να δίνω το 100% για να να τα καταφέρνουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα». Τέλος, ο Ηλιόπουλος ανέφερε on camera και ένα μυστικό, το οποίο θα αποκαλυφθεί στο μέλλον, κρατώντας το μεταξύ τους για την ώρα: «Όμως τώρα είμαστε στα τυπικά. Το μυστικό που είπαμε μεταξύ μας θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που μοιραστήκαμε σαν όνειρο».