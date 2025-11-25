Γκουτσούλιακ: Ο «παλιός γνώριμος» του Παναθηναϊκού με νέο ενδιαφέρον από Τουρκία

Ο διεθνής Ουκρανός εξτρέμ δεν είναι…πρωτάρης στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Τριφυλλιού κι ενώ εσχάτως συνδέεται (και) με κλαμπ της γειτονικής χώρας. Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Τον Ολεκσέι Γκουτσούλιακ στην μεταγραφική ατζέντα του Παναθηναϊκού βάζουν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στη χώρα, το Τριφύλλι και η Σέλτικ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο διεθνή Ουκρανό εξτρέμ το συμβόλαιο του οποίου με την Πολίσια Ζίτομιρ λήγει το καλοκαίρι του ΄26.

Την περασμένο σεζόν ο Γκουτσούλιακ είχε 12 γκολ – 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια, ενώ τη φετινή χρονιά μετρά 1 γκολ – 2 ασίστ σε 16 ματς.

Σύμφωνα μάλιστα με νέο ρεπορτάζ που έκανε την εμφάνισή του την Τρίτη (25/11) στην Ουκρανία, «ζεστό» ενδιαφέρον υπάρχει και από την Μπασακσεχίρ, ενώ «σειρήνες» ηχούν στα αυτιά του ποδοσφαιριστή από Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σημειωτέων πως ο Γκουτσούλιακ είχε «συνδεθεί» με τον Παναθηναϊκό και τον Δεκέμβριο του ΄24.

Οι Ουκρανοί έβαλαν τότε για πρώτη φορά τους «πράσινους» στο…παιχνίδι της μεταγραφής του, χωρίς ωστόσο στην πορεία να αποδειχθεί πως πίσω από τον «καπνό» υπήρχε και φωτιά.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκουτσούλιακ έπαιξε αντίπαλος του Παναθηναϊκού με τη φανέλα της Ντνίπρο το καλοκαίρι του 2023 στα προκριματικά του Champions League.