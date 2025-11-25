Μεντιλίμπαρ Vs Ρεάλ Μαδρίτης: Το τεράστιο… βιβλίο απέναντι στη «Βασίλισσα» (vids)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο «Καραϊσκάκη» και ο Βάσκος προπονητής συναντά τους Μαδριλένους σε μια ιστορία που απλώνεται σε 20 χρόνια!

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να μην επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για ευρωπαϊκά παιχνίδια, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζήσει όσο λίγοι τις μάχες απέναντι στη «Βασίλισσα».

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού θα βρεθεί ξανά ως οικοδεσπότης το βράδυ της Τετάρτης (26/11), στη σπουδαία αναμέτρηση με τους Μαδριλένους για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα αποτελέσει το 26ο παιχνίδι της καριέρας του απέναντι στον θρυλικό σύλλογο του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Στα προηγούμενα 25 ραντεβού, ο Μεντιλίμπαρ μετρά 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 20 ήττες, με την πρώτη τους συνάντηση να πηγαίνει πίσω 20 χρόνια!

Η πρώτη του νίκη απέναντι στη Ρεάλ καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2009, όταν ως προπονητής της Βαγιαδολίδ είδε την ομάδα του να επικρατεί με 1-0.

Το δεύτερο –και πιο ηχηρό– «χτύπημα» ήρθε το 2018, με την Εϊμπάρ να συντρίβει τους Μαδριλένους 3-0.

Ακολουθούν όλα τα παιχνίδια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης:

27 Μαΐου 2023 / Σεβίλλη – Ρεάλ 1-2

19 Φεβρουαρίου 2022 / Ρεάλ – Αλαβές 3-0

3 Απριλίου 2021 / Ρεάλ – Εϊμπάρ 2-0

20 Δεκεμβρίου 2020 / Εϊμπάρ – Ρεάλ 1-3

14 Ιουνίου 2020 / Ρεάλ – Εϊμπάρ 3-1

9 Νοεμβρίου 2019 / Εϊμπάρ – Ρεάλ 0-4

6 Απριλίου 2019 / Ρεάλ – Εϊμπάρ 2-1

24 Νοεμβρίου 2018 / Εϊμπάρ – Ρεάλ 3-0

10 Μαρτίου 2018 / Εϊμπάρ – Ρεάλ 1-2

22 Οκτωβρίου 2017 / Ρεάλ – Εϊμπάρ 3-0

4 Μαρτίου 2017 / Εϊμπάρ – Ρεάλ 1-4

2 Οκτωβρίου 2016 / Ρεάλ – Εϊμπάρ 1-1

9 Απριλίου 2016 / Ρεάλ – Εϊμπάρ 4-0

29 Νοεμβρίου 2015 / Είμπάρ – Ρεάλ 0-2

18 Οκτωβρίου 2014 / Λεβάντε – Ρεάλ 0-5

1 Ιουνίου 2013 / Ρεάλ – Οσασούνα 4-2

12 Ιανουαρίου 2013 / Οσασούνα – Ρεάλ 0-0

31 Μαρτίου 2012 / Οσασούνα – Ρεάλ 1-5

6 Νοεμβρίου 2011 / Ρεάλ – Οσασούνα 7-1

17 Οκτωβρίου 2009 / Ρεάλ – Βαγιαδολίδ 4-2

12 Απριλίου 2009 / Ρεάλ – Βαγιαδολίδ 2-0

15 Νοεμβρίου 2008 / Βαγιαδολίδ – Ρεάλ 1-0

10 Φεβρουαρίου 2008 / Ρεάλ – Βαγιαδολίδ 7-0

23 Σεπτεμβρίου 2007 / Βαγιαδολίδ – Ρεάλ 1-1

22 Σεπτεμβρίου 2005 / Ρεάλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-1