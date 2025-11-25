Φλικ: «Όλοι ήμασταν ερωτευμένοι με την Μπαρτσελόνα του Πεπ»

Ο Χάνσι Φλικ μίλησε με απολύτο θαυμασμό για την εποχή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα, σχολιάζοντας και τα πρόσφατα λόγια του Έντσο Μαρέσκα που εκθείασε τον Καταλανό τεχνικό.

Ο νυν τεχνικός της Μπαρτσελόνα τόνισε πως την εποχή που ο Ισπανός προπονούσε την ομάδα όλοι ήταν ερωτευμένοι με τον τρόπο που έπαιζε.

Οι δηλώσεις του Φλικ

«Όταν παρακολουθούσες την Μπαρτσελόνα του Πεπ, όλοι ήταν ερωτευμένοι με εκείνη την ομάδα. Όλοι κοιτούσαν το στιλ, τον τρόπο παιχνιδιού και τον τρόπο που προπονούνταν».

Όταν ο Γκουαρδιόλα πήγε στη Γερμανία, φυσικά και παρακολουθούσαμε πώς έκανε τα πράγματα. Έδειξε σε πολλούς προπονητές τον σωστό δρόμο για να εκπαιδεύουν ή να δημιουργούν μία φιλοσοφία.

Δεν μπορείς να αντιγράψεις τον Πεπ. Είναι απίστευτος, είναι ο καλύτερος προπονητής. Και ο Μαρέσκα έχει δίκιο, ότι πολλοί προπονητές ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο».