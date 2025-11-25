ΚΕΔ: «Δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού»!

Το βίντεο της αγωνιστικής επιβεβαιώνει ξανά το SDNA και τις θέσεις του: «Δεν υπάρχει πέναλτι, ο παίκτης πέφτει αφύσικα από το κράτημα. Κανένας λόγος να καλέσει τον διαιτητή το VAR»!

Κανένα πέναλτι δεν υπάρχει στο μαρκαρισμα στον Ελ Κααμπί στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρομητο, από το οποίο προήλθε το 1-0, σύμφωνα με την ΚΕΔ.

Στο εβδομαδιαίο βίντεο ο Πάολο Βαλέρι, μέλος της ΚΕΔ (ο Λανουά είναι παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λεβερκούζεν για το Champions League), τονίζει ότι "δεν υπάρχει πέναλτι, ο παίκτης πέφτει αφύσικα από το κράτημα. Κανένας λόγος να καλέσει τον διαιτητή το VAR", επιβεβαιώνει τις θέσεις του SDNA και βγάζει στη σέντρα τον Varίστα Τζήλο που έστειλε σε onfield review τον Σιδηρόπουλο και ο τελευταίος άλλαξε απόφαση.

Συγκεκριμένα σημειώνει... "To var κάλεσε τον διαιτητή για onfield review αφού θεώρησε παράβαση ένα κράτημα του αμυνόμενου στη φανέλα του επιτιθέμενου. Οι δύο παίκτες διεκδικούν τη μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var καθώς δεν είναι ξεκάθαρος λάθος του διαιτητή".

Για δεύτερη σερί αγωνιστική γίνεται λόγος από την ΚΕΔ για ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού καθώς είχε προηγηθεί στον αγώνα με την Κηφισιά το πέναλτι σε χέρι του Αμανί από σέντρα του Ζέλσον.

Στην αναμέτρηση των Σερρών ο Πάολο Βαλέρι σημειώνει ότι δεν υπάρχει πέναλτι σε χέρι παίκτη των "ερυθρόλευκων" που ζήτησε ο Παναθηναϊκός σε προσπάθεια του Τσιριβέγια. "Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη γιατί το χέρι παραμένει στην ίδια θέση. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του var".

Σωστό το πέναλτι υπέρ του Λεβαδειακού

Στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδειακό, το μέλος της ΚΕΔ χαρακτηρίζει "σωστό" το πέναλτι με το οποίο οι Βοιωτοί ισοφάρισαν σε 1-1. "Μετά από γλίστρημα ο αμυνόμενος ενώ σηκώνεται αγγίζει την μπάλα με το αριστερό του χέρι. Το χέρι του αμυνόμενου είναι σε αφύσικη θέση και το άγγιγμα του χεριού μετακινεί τη μπάλα αρκετά ώστε ο επιτιθέμενος να χάσει την ευκαιρία να σκοράρει. Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής σωστά καταλόγισε πέναλτι. Αν δεν δινόταν θα περιμέναμε παρέμβαση του var".